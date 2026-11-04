Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

So bewegte sich der MDAX zum Handelsende.

Der MDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,28 Prozent auf 31 136,84 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 344,731 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,005 Prozent höher bei 30 744,93 Punkten, nach 30 743,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 699,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 297,03 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,13 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der MDAX mit 30 450,00 Punkten gehandelt. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 32 559,91 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 04.11.2025, mit 29 427,53 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,507 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 6,23 Prozent auf 1,60 EUR), CTS Eventim (+ 5,19 Prozent auf 63,80 EUR), Nordex (+ 4,83 Prozent auf 40,84 EUR), Lufthansa (+ 4,35 Prozent auf 8,10 EUR) und KION GROUP (+ 3,71 Prozent auf 34,96 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-6,25 Prozent auf 32,08 EUR), JENOPTIK (-5,16 Prozent auf 37,50 EUR), Elmos Semiconductor (-4,80 Prozent auf 119,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,70 Prozent auf 49,32 EUR) und Siltronic (-3,78 Prozent auf 57,25 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 194 646 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,683 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 4,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,79 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at