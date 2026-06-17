Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Der SDAX hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,06 Prozent höher bei 18 434,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,103 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,148 Prozent auf 18 450,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 423,12 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18 450,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 426,56 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,875 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 365,64 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 16 917,52 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Wert von 16 741,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,22 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit PVA TePla (+ 2,72 Prozent auf 43,80 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2,32 Prozent auf 50,80 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,82 Prozent auf 3,09 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,55 Prozent auf 65,60 EUR) und MBB SE (+ 1,47 Prozent auf 179,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen EVOTEC SE (-2,21 Prozent auf 4,60 EUR), Befesa (-1,56 Prozent auf 34,60 EUR), Drägerwerk (-1,30 Prozent auf 83,70 EUR), Elmos Semiconductor (-1,29 Prozent auf 169,00 EUR) und Siltronic (-1,28 Prozent auf 92,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 82 335 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,183 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at