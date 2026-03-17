Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,11 Prozent fester bei 3 597,99 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 542,221 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,078 Prozent schwächer bei 3 555,78 Punkten, nach 3 558,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 604,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 538,39 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.02.2026, einen Wert von 3 681,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der TecDAX auf 3 527,72 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 810,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,726 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 510,62 Punkten markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 7,94 Prozent auf 225,60 EUR), SMA Solar (+ 6,47 Prozent auf 36,20 EUR), Nordex (+ 6,32 Prozent auf 46,08 EUR), Siltronic (+ 3,72 Prozent auf 58,60 EUR) und TeamViewer (+ 3,45 Prozent auf 4,62 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-2,15 Prozent auf 136,80 EUR), Bechtle (-1,55 Prozent auf 30,52 EUR), CANCOM SE (-1,32 Prozent auf 22,50 EUR), United Internet (-1,29 Prozent auf 26,08 EUR) und IONOS (-0,91 Prozent auf 21,85 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 795 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 193,184 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at