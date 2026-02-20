Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,38 Prozent höher bei 25 102,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 142,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 001,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 584,00 Punkte. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Stand von 22 916,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Stand von 22 310,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. 24 214,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Porsche Automobil (+ 2,03 Prozent auf 36,70 EUR), Airbus SE (+ 1,75 Prozent auf 190,34 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,17) Prozent auf 207,90 EUR), adidas (+ 1,06 Prozent auf 156,90 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,02 Prozent auf 218,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Bayer (-2,78 Prozent auf 44,31 EUR), Infineon (-1,85 Prozent auf 44,99 EUR), Zalando (-0,95 Prozent auf 20,83 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,72 Prozent auf 49,56 EUR) und Beiersdorf (-0,61 Prozent auf 105,90 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 604 952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 197,409 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,38 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

