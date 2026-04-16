16.04.2026 15:58:58
Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag
Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent höher bei 31 082,83 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 367,019 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 968,10 Zählern und damit 0,262 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30 887,08 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 217,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 881,74 Punkten verzeichnete.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 3,25 Prozent aufwärts. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 28 951,70 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 31 899,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, stand der MDAX noch bei 27 219,29 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,333 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,92 Prozent auf 48,24 EUR), IONOS (+ 6,17 Prozent auf 26,50 EUR), Nemetschek SE (+ 5,63 Prozent auf 62,90 EUR), Delivery Hero (+ 4,66 Prozent auf 19,64 EUR) und Aurubis (+ 3,70 Prozent auf 187,80 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-3,40 Prozent auf 40,91 EUR), TRATON (-1,69 Prozent auf 31,36 EUR), Lufthansa (-1,61 Prozent auf 7,69 EUR), Schaeffler (-1,46 Prozent auf 8,12 EUR) und Porsche vz (-1,37 Prozent auf 42,41 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 767 904 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37,943 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,33 zu Buche schlagen. Mit 7,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu freenet AG
|16.04.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.