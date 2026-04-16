freenet Aktie

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX im Fokus 16.04.2026 15:58:58

Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent höher bei 31 082,83 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 367,019 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 968,10 Zählern und damit 0,262 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30 887,08 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 217,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 881,74 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 3,25 Prozent aufwärts. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 28 951,70 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 31 899,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, stand der MDAX noch bei 27 219,29 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,333 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,92 Prozent auf 48,24 EUR), IONOS (+ 6,17 Prozent auf 26,50 EUR), Nemetschek SE (+ 5,63 Prozent auf 62,90 EUR), Delivery Hero (+ 4,66 Prozent auf 19,64 EUR) und Aurubis (+ 3,70 Prozent auf 187,80 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-3,40 Prozent auf 40,91 EUR), TRATON (-1,69 Prozent auf 31,36 EUR), Lufthansa (-1,61 Prozent auf 7,69 EUR), Schaeffler (-1,46 Prozent auf 8,12 EUR) und Porsche vz (-1,37 Prozent auf 42,41 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 767 904 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37,943 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,33 zu Buche schlagen. Mit 7,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu freenet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
16.04.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 40,76 2,46% AIXTRON SE
Aurubis 186,40 2,98% Aurubis
Delivery Hero 19,96 7,31% Delivery Hero
freenet AG 27,44 0,15% freenet AG
IONOS 26,74 6,70% IONOS
Lufthansa AG 7,58 -3,27% Lufthansa AG
Nemetschek SE 62,95 5,71% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,90 -2,40% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 49,20 8,99% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Schaeffler AG 8,12 -2,40% Schaeffler AG
TRATON 31,36 -1,38% TRATON
TUI AG 7,21 -0,88% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 938,35 0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen