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DAX aktuell 28.10.2026 15:58:38

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Der DAX zeigt heute eine positive Tendenz.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,28 Prozent stärker bei 25 662,12 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,110 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,052 Prozent leichter bei 25 577,36 Punkten, nach 25 590,77 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 534,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 716,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 1,69 Prozent zu. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 25 374,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 464,01 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 24 278,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,58 Prozent aufwärts. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,26 Prozent auf 29,82 EUR), Siemens Energy (+ 2,21 Prozent auf 131,42 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,98 Prozent auf 42,70 EUR), Merck (+ 1,52 Prozent auf 146,70 EUR) und EON SE (+ 1,21 Prozent auf 18,79 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Symrise (-9,29 Prozent auf 90,76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,70 Prozent auf 57,82 EUR), Zalando (-1,24 Prozent auf 26,23 EUR), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1 013,00 EUR) und Heidelberg Materials (-1,11 Prozent auf 146,75 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 4 651 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,645 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Bank AG 31,17 3,64% Deutsche Bank AG
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E.ON SE 18,91 0,83% E.ON SE
Heidelberg Materials 150,85 2,55% Heidelberg Materials
Merck KGaA 149,95 2,92% Merck KGaA
Rheinmetall AG 1 051,20 4,41% Rheinmetall AG
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Siemens Energy AG 136,50 5,75% Siemens Energy AG
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