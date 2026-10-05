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Marktbericht 05.10.2026 15:58:42

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind

Am Montag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 25 247,87 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,080 Prozent stärker bei 25 251,39 Punkten in den Montagshandel, nach 25 231,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 324,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 143,26 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26 046,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 779,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24 378,80 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,89 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,39 Prozent auf 188,32 EUR), Continental (+ 1,76 Prozent auf 69,30 EUR), GEA (+ 1,58 Prozent auf 67,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,19 Prozent auf 40,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,10 Prozent auf 40,16 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen HOCHTIEF (-2,01 Prozent auf 399,20 EUR), Bayer (-1,65 Prozent auf 44,20 EUR), Siemens Healthineers (-1,56 Prozent auf 37,27 EUR), Heidelberg Materials (-1,55 Prozent auf 146,10 EUR) und RWE (-1,39 Prozent auf 58,28 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 972 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Mit 7,76 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bayer 43,90 -2,49% Bayer
Continental AG 68,98 1,80% Continental AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,12 1,65% Fresenius Medical Care (FMC) St.
GEA 67,55 1,66% GEA
Heidelberg Materials 146,90 -0,78% Heidelberg Materials
HOCHTIEF AG 400,60 -1,18% HOCHTIEF AG
Infineon AG 64,00 -0,84% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,43 1,54% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
RWE AG St. 58,70 -0,61% RWE AG St.
SAP SE 185,80 0,60% SAP SE
Siemens Healthineers AG 37,28 -1,04% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,56 1,57% Volkswagen (VW) AG Vz.

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