Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Marktbericht
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27.10.2026 15:58:26
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Plus
Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 25 582,88 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 25 369,81 Punkte an der Kurstafel, nach 25 410,84 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 590,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 340,21 Punkten.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25 408,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der DAX noch bei 25 361,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der DAX mit 24 308,78 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,25 Prozent nach oben. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 128,14 EUR), Infineon (+ 3,67 Prozent auf 52,04 EUR), HOCHTIEF (+ 1,89 Prozent auf 378,00 EUR), Siemens (+ 1,57 Prozent auf 265,50 EUR) und Commerzbank (+ 1,26 Prozent auf 37,65 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,06 Prozent auf 40,11 EUR), Beiersdorf (-3,01 Prozent auf 80,58 EUR), Rheinmetall (-1,26 Prozent auf 1 021,20 EUR), BMW (-0,87 Prozent auf 57,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 68,72 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 049 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 239,629 Mrd. Euro den größten Anteil.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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