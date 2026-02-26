Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen mittags zu

Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,28 Prozent stärker bei 25 246,31 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,142 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,318 Prozent schwächer bei 25 095,86 Punkten, nach 25 175,94 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 259,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 088,49 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,525 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, lag der DAX noch bei 24 933,08 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 26.11.2025, mit 23 726,22 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, notierte der DAX bei 22 794,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,88 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 1,76 Prozent auf 47,91 EUR), BASF (+ 1,72 Prozent auf 49,77 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,57 Prozent auf 38,84 EUR), Siemens (+ 1,45 Prozent auf 247,65 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 221,70 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Heidelberg Materials (-5,20 Prozent auf 189,50 EUR), Scout24 (-3,90 Prozent auf 66,60 EUR), MTU Aero Engines (-1,99 Prozent auf 373,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,77 Prozent auf 542,80 EUR) und Rheinmetall (-1,49 Prozent auf 1 657,00 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 525 665 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 188,824 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,38 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,28 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at