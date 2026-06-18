Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Schlussendlich ging es im DAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent nach oben auf 25 028,06 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,051 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,248 Prozent stärker bei 24 996,54 Punkten in den Handel, nach 24 934,67 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 840,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 059,37 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,161 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 18.05.2026, einen Stand von 24 307,92 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 23 502,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 317,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,99 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 6,42 Prozent auf 82,01 EUR), Siemens Energy (+ 4,70 Prozent auf 169,34 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,30 Prozent auf 341,20 EUR), adidas (+ 2,80 Prozent auf 177,95 EUR) und Airbus SE (+ 2,55 Prozent auf 191,78 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,60 Prozent auf 44,60 EUR), SAP SE (-4,48 Prozent auf 134,86 EUR), BMW (-4,02 Prozent auf 59,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,82 Prozent auf 84,10 EUR) und BASF (-2,71 Prozent auf 48,54 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 202 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 208,136 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,33 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at