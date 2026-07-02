Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Für den DAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Der DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 2,02 Prozent höher bei 25 546,40 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,088 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,061 Prozent auf 25 025,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25 040,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 655,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 994,64 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 3,32 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der DAX 25 124,17 Punkte auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 23 168,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 790,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,10 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 655,82 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 8,90 Prozent auf 53,36 EUR), Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1 115,00 EUR), Vonovia SE (+ 6,00 Prozent auf 22,62 EUR), Deutsche Bank (+ 5,31 Prozent auf 31,33 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 4,80 Prozent auf 73,30 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Infineon (-1,99 Prozent auf 76,35 EUR), HOCHTIEF (-1,89 Prozent auf 487,00 EUR), Scout24 (-0,40 Prozent auf 74,50 EUR), Beiersdorf (+ 0,52 Prozent auf 76,68 EUR) und SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 141,72 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 009 418 Aktien gehandelt. Mit 214,311 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at