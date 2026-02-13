Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 24 868,81 Punkte an. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,133 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,122 Prozent auf 24 822,30 Punkte an der Kurstafel, nach 24 852,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 898,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 815,81 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,033 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der DAX 25 420,66 Punkte auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 24 041,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 22 612,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 1,99 Prozent auf 384,60 EUR), Scout24 (+ 1,55 Prozent auf 68,60 EUR), Zalando (+ 1,31 Prozent auf 20,95 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,26 Prozent auf 192,30 EUR) und Allianz (+ 1,09 Prozent auf 371,00 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Siemens (-3,60 Prozent auf 247,75 EUR), Brenntag SE (-1,80 Prozent auf 57,78 EUR), RWE (-1,65 Prozent auf 51,24 EUR), Daimler Truck (-1,37 Prozent auf 42,56 EUR) und Symrise (-1,10 Prozent auf 75,28 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 737 734 Aktien gehandelt. Mit 199,943 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at