Kaum verändert zeigt sich der DAX am Mittwochmittag.

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent stärker bei 25 061,90 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,098 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,264 Prozent auf 25 083,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25 017,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 151,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 956,96 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,621 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der DAX mit 25 181,65 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Wert von 26 266,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der DAX mit 23 464,63 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,13 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,61 Prozent auf 66,48 EUR), BMW (+ 5,18 Prozent auf 56,02 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,55) Prozent auf 182,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,39 Prozent auf 38,63 EUR) und Vonovia SE (+ 3,28 Prozent auf 17,63 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Bayer (-3,69 Prozent auf 50,12 EUR), Infineon (-2,63 Prozent auf 42,59 EUR), Scout24 (-1,63 Prozent auf 81,70 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 116,14 EUR) und RWE (-1,47 Prozent auf 56,12 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 595 529 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at