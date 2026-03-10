Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX im Plus

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 2,58 Prozent auf 24 013,03 Punkte zu. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,014 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 2,04 Prozent auf 23 886,38 Punkte an der Kurstafel, nach 23 409,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 24 060,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 840,54 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bewegte sich der DAX bei 24 987,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, betrug der DAX-Kurs 24 130,14 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, notierte der DAX bei 22 620,95 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,14 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 22 927,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 6,46 Prozent auf 41,47 EUR), Continental (+ 5,65 Prozent auf 64,28 EUR), Siemens Energy (+ 5,51 Prozent auf 156,95 EUR), Commerzbank (+ 4,68 Prozent auf 31,78 EUR) und Deutsche Bank (+ 4,67 Prozent auf 27,79 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,06 Prozent auf 39,34 EUR), SAP SE (+ 0,00 Prozent auf 171,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 32,53 EUR), Beiersdorf (+ 0,12 Prozent auf 81,08 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,17 Prozent auf 242,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 542 836 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 200,679 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

