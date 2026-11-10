DAX 40
|
26 449,74
|
182,55
|
0,69 %
|Marktbericht
|
10.11.2026 15:58:52
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag
Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent stärker bei 26 485,20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,146 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,07 Prozent auf 26 548,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26 267,19 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 633,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 460,64 Zählern.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 25 087,27 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 26 323,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23 959,99 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 692,90 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 3,94 Prozent auf 87,00 EUR), Daimler Truck (+ 3,02 Prozent auf 43,03 EUR), Hannover Rück (+ 2,77 Prozent auf 297,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,70 Prozent auf 868,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,51 Prozent auf 33,28 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 120,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 69,56 EUR), Symrise (-0,78 Prozent auf 93,62 EUR), HOCHTIEF (-0,72 Prozent auf 358,40 EUR) und RWE (-0,72 Prozent auf 58,18 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 335 647 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|179,40
|0,48%
|Daimler Truck
|42,94
|2,36%
|Deutsche Bank AG
|33,25
|2,37%
|Hannover Rück
|295,60
|3,00%
|Henkel KGaA Vz.
|86,78
|3,66%
|HOCHTIEF AG
|360,20
|-0,39%
|Infineon AG
|49,52
|-0,25%
|Rheinmetall AG
|863,00
|2,02%
|RWE AG St.
|58,18
|-0,92%
|SAP SE
|210,90
|-0,45%
|Siemens Energy AG
|120,62
|-3,36%
|Symrise AG
|93,24
|-1,38%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,30
|-1,79%
|Vonovia SE
|17,14
|-0,72%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26 452,04
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX klettert kräftig -- DAX klar im Plus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls kräftige Gewinne. Die US-Börsen geben am Dienstag nach. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.