Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag

So bewegt sich der DAX am zweiten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent stärker bei 26 485,20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,146 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,07 Prozent auf 26 548,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26 267,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 633,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 460,64 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 25 087,27 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 26 323,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23 959,99 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 692,90 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 3,94 Prozent auf 87,00 EUR), Daimler Truck (+ 3,02 Prozent auf 43,03 EUR), Hannover Rück (+ 2,77 Prozent auf 297,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,70 Prozent auf 868,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,51 Prozent auf 33,28 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 120,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 69,56 EUR), Symrise (-0,78 Prozent auf 93,62 EUR), HOCHTIEF (-0,72 Prozent auf 358,40 EUR) und RWE (-0,72 Prozent auf 58,18 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 335 647 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at