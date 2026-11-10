DAX 40

26 449,74
182,55
0,69 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Marktbericht 10.11.2026 15:58:52

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag

So bewegt sich der DAX am zweiten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent stärker bei 26 485,20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,146 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,07 Prozent auf 26 548,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26 267,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 633,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 460,64 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 25 087,27 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 26 323,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23 959,99 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 692,90 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 3,94 Prozent auf 87,00 EUR), Daimler Truck (+ 3,02 Prozent auf 43,03 EUR), Hannover Rück (+ 2,77 Prozent auf 297,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,70 Prozent auf 868,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,51 Prozent auf 33,28 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 120,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 69,56 EUR), Symrise (-0,78 Prozent auf 93,62 EUR), HOCHTIEF (-0,72 Prozent auf 358,40 EUR) und RWE (-0,72 Prozent auf 58,18 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 335 647 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 179,40 0,48% adidas
Daimler Truck 42,94 2,36% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 33,25 2,37% Deutsche Bank AG
Hannover Rück 295,60 3,00% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 86,78 3,66% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 360,20 -0,39% HOCHTIEF AG
Infineon AG 49,52 -0,25% Infineon AG
Rheinmetall AG 863,00 2,02% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,18 -0,92% RWE AG St.
SAP SE 210,90 -0,45% SAP SE
Siemens Energy AG 120,62 -3,36% Siemens Energy AG
Symrise AG 93,24 -1,38% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,30 -1,79% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,14 -0,72% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 452,04 0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX klettert kräftig -- DAX klar im Plus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls kräftige Gewinne. Die US-Börsen geben am Dienstag nach. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen