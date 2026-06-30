Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert schlussendlich

Der DAX kletterte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,43 Prozent auf 24 979,25 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,062 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,765 Prozent stärker bei 24 815,22 Punkten in den Handel, nach 24 626,89 Punkten am Vortag.

Bei 24 794,84 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 024,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 104,70 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 22 562,88 Punkten. Der DAX stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 23 909,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,79 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 5,56 Prozent auf 165,80 EUR), Bayer (+ 5,17 Prozent auf 48,41 EUR), Siemens (+ 4,44 Prozent auf 281,15 EUR), Infineon (+ 4,38 Prozent auf 81,67 EUR) und Daimler Truck (+ 3,84 Prozent auf 42,20 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Deutsche Telekom (-3,91 Prozent auf 23,85 EUR), QIAGEN (-1,94 Prozent auf 33,90 EUR), SAP SE (-1,93 Prozent auf 134,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,77 Prozent auf 70,10 EUR) und Henkel vz (-0,97 Prozent auf 73,54 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 17 772 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 203,906 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Mit 8,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at