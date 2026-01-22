Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Index-Performance im Blick
|
22.01.2026 15:59:13
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen
Um 15:41 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 1,49 Prozent auf 24 927,61 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,122 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 1,29 Prozent stärker bei 24 877,63 Punkten, nach 24 560,98 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 24 937,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 797,03 Punkten lag.
DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,052 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der DAX einen Stand von 24 283,97 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Wert von 24 151,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, stand der DAX noch bei 21 254,27 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,58 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 24 349,54 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 5,50 Prozent auf 104,30 EUR), Porsche Automobil (+ 4,38 Prozent auf 37,68 EUR), Infineon (+ 4,24) Prozent auf 42,82 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,06 Prozent auf 238,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,60 Prozent auf 33,27 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-2,86 Prozent auf 1 800,50 EUR), MTU Aero Engines (-0,66 Prozent auf 377,50 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR), RWE (-0,62 Prozent auf 51,38 EUR) und Beiersdorf (+ 0,26 Prozent auf 98,86 EUR).
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 740 954 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,886 Mrd. Euro den größten Anteil.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
