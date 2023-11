Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Gewinnzone

Der DAX gewinnt am Donnerstag an Fahrt.

Am Donnerstag klettert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,54 Prozent auf 15 833,24 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,597 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,373 Prozent fester bei 15 806,91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 748,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 15 792,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 862,09 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 3,59 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2023, den Wert von 15 237,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, notierte der DAX bei 15 789,45 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 16.11.2022, einen Stand von 14 234,03 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 12,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens (+ 6,15 Prozent auf 147,44 EUR), EON SE (+ 1,77 Prozent auf 11,49 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,21 Prozent auf 25,03 EUR), Infineon (+ 1,13 Prozent auf 33,95 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,77 Prozent auf 40,70 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-3,40 Prozent auf 23,31 EUR), Siemens Energy (-2,38 Prozent auf 10,89 EUR), BASF (-1,94 Prozent auf 44,17 EUR), Sartorius vz (-1,10 Prozent auf 270,00 EUR) und Bayer (-1,00 Prozent auf 40,68 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 387 975 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 159,383 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

2023 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,85 Prozent, die höchste im Index.

