Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX notiert im Plus

Um 15:41 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,84 Prozent auf 23 760,96 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,003 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,270 Prozent leichter bei 23 500,34 Punkten, nach 23 564,01 Punkten am Vortag.

Bei 23 464,84 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 23 789,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.02.2026, den Wert von 24 998,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 960,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der DAX auf 23 154,57 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,17 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 927,55 Zählern registriert.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit EON SE (+ 3,51 Prozent auf 20,36 EUR), Siemens Energy (+ 2,72 Prozent auf 150,85 EUR), Hannover Rück (+ 2,66 Prozent auf 270,20 EUR), Merck (+ 2,17 Prozent auf 110,55 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,11 Prozent auf 551,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Beiersdorf (-1,99 Prozent auf 74,88 EUR), Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 1 593,00 EUR), Fresenius SE (-0,75 Prozent auf 46,57 EUR), Scout24 (-0,71 Prozent auf 70,15 EUR) und MTU Aero Engines (-0,45 Prozent auf 334,00 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 895 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 193,184 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,12 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at