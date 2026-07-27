Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Index-Performance im Blick 27.07.2026 12:26:48

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester

Der DAX gewinnt derzeit an Wert.

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 1,46 Prozent fester bei 25 466,41 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,097 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,44 Prozent auf 25 459,32 Punkte an der Kurstafel, nach 25 099,00 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 365,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 505,87 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 671,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 083,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 24 217,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,78 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 900,10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 4,84 Prozent auf 146,98 EUR), Zalando (+ 3,75 Prozent auf 28,47 EUR), Continental (+ 2,63 Prozent auf 71,92 EUR), Bayer (+ 2,54 Prozent auf 47,23 EUR) und Commerzbank (+ 2,23 Prozent auf 37,60 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil HOCHTIEF (-3,31 Prozent auf 432,60 EUR), RWE (-1,46 Prozent auf 57,94 EUR), EON SE (-0,87 Prozent auf 19,43 EUR), BASF (-0,77 Prozent auf 48,20 EUR) und Symrise (-0,48 Prozent auf 86,48 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 268 818 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 207,526 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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