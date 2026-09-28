Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag legt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,23 Prozent auf 25 466,91 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,112 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,139 Prozent fester bei 25 443,98 Punkten in den Handel, nach 25 408,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 517,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 360,32 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der DAX wies vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Wert von 26 569,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 671,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 739,47 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,78 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 2,46 Prozent auf 38,72 EUR), Fresenius SE (+ 2,25 Prozent auf 47,19 EUR), Merck (+ 2,19 Prozent auf 137,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,63 Prozent auf 40,45 EUR) und Bayer (+ 1,48 Prozent auf 50,76 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil SAP SE (-3,46 Prozent auf 179,48 EUR), Beiersdorf (-1,88 Prozent auf 77,08 EUR), Scout24 (-1,19 Prozent auf 66,55 EUR), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 972,70 EUR) und Zalando (-0,77 Prozent auf 21,86 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 845 850 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at