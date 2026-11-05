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DAX-Performance im Fokus 05.11.2026 15:58:51

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt

Der DAX befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag klettert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 26 544,82 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,046 Prozent auf 26 449,79 Punkte an der Kurstafel, nach 26 437,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26 445,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 692,90 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,88 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25 254,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, notierte der DAX bei 26 126,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 049,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,17 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 692,90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 4,19 Prozent auf 28,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,05 Prozent auf 178,45 EUR), BASF (+ 3,79 Prozent auf 56,36 EUR), Bayer (+ 3,76 Prozent auf 56,28 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,99 Prozent auf 33,53 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-16,01 Prozent auf 842,80 EUR), Infineon (-5,99 Prozent auf 47,23 EUR), Siemens Energy (-2,48 Prozent auf 116,50 EUR), Commerzbank (-2,33 Prozent auf 38,92 EUR) und Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 26,26 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 061 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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