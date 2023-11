Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt am Dienstagnachmittag

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,37 Prozent stärker bei 14 770,41 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,493 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,169 Prozent auf 14 741,44 Punkte an der Kurstafel, nach 14 716,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 14 722,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 829,62 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der DAX mit 15 386,58 Punkten gehandelt. Der DAX lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 16 446,83 Punkten. Der DAX notierte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 13 253,74 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,98 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 8,36 Prozent auf 236,00 EUR), QIAGEN (+ 5,61 Prozent auf 35,22 EUR), BASF (+ 3,49 Prozent auf 43,14 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,48 Prozent auf 21,73 EUR) und Zalando (+ 3,25 Prozent auf 21,89 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-0,99 Prozent auf 175,90 EUR), Porsche (-0,86 Prozent auf 82,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 376,90 EUR), Heidelberg Materials (-0,64 Prozent auf 68,32 EUR) und Fresenius SE (-0,54 Prozent auf 24,15 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 7 698 348 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 146,236 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at