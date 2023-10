Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt am Freitagnachmittag

Am Freitag bewegt sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,36 Prozent stärker bei 15 124,70 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,544 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,258 Prozent auf 15 109,16 Punkte an der Kurstafel, nach 15 070,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 15 033,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 213,49 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 2,04 Prozent nach. Der DAX lag vor einem Monat, am 06.09.2023, bei 15 741,37 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2023, den Stand von 15 528,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, lag der DAX-Kurs bei 12 470,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,50 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 5,28 Prozent auf 21,54 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,84 Prozent auf 73,16 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,79 Prozent auf 376,10 EUR), Covestro (+ 1,78 Prozent auf 49,87 EUR) und Daimler Truck (+ 1,50 Prozent auf 32,41 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-3,54 Prozent auf 11,17 EUR), RWE (-2,97 Prozent auf 32,06 EUR), Symrise (-2,34 Prozent auf 89,18 EUR), Siemens Healthineers (-2,05 Prozent auf 46,76 EUR) und Sartorius vz (-1,90 Prozent auf 310,60 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 707 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 142,703 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at