Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,30 Prozent höher bei 15 390,53 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,554 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,089 Prozent auf 15 358,59 Punkte an der Kurstafel, nach 15 345,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 337,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 436,85 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bewegte sich der DAX bei 15 186,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, wurde der DAX mit 15 904,25 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, erreichte der DAX einen Wert von 14 313,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9,39 Prozent. Bei 16 528,97 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Continental (+ 3,72 Prozent auf 66,40 EUR), Sartorius vz (+ 2,31 Prozent auf 252,40 EUR), Zalando (+ 2,17 Prozent auf 21,63 EUR), Fresenius SE (+ 1,89 Prozent auf 26,39 EUR) und Porsche (+ 1,73 Prozent auf 89,40 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Deutsche Telekom (-1,36 Prozent auf 21,35 EUR), BASF (-0,85 Prozent auf 43,71 EUR), Bayer (-0,56 Prozent auf 40,03 EUR), Rheinmetall (-0,35 Prozent auf 281,50 EUR) und Covestro (-0,34 Prozent auf 46,99 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 898 183 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 157,746 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,57 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,17 Prozent, die höchste im Index.

