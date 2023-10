Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Am Montag gewinnt der DAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,12 Prozent auf 14 816,26 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,515 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,166 Prozent stärker bei 14 823,03 Punkten, nach 14 798,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 14 838,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 808,98 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 15 557,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 177,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, erreichte der DAX einen Wert von 12 730,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 5,31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 976,44 Zählern.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die RWE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 0 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 144,949 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,57 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at