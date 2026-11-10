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DAX im Blick 10.11.2026 12:26:34

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags fester

Der DAX notiert am zweiten Tag der Woche im Plus.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,32 Prozent fester bei 26 614,17 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,146 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,07 Prozent auf 26 548,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26 267,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26 615,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 460,64 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 087,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26 323,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 959,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,46 Prozent aufwärts. Bei 26 692,90 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,81 Prozent auf 51,45 EUR), Deutsche Bank (+ 3,53 Prozent auf 33,61 EUR), Henkel vz (+ 3,27 Prozent auf 86,44 EUR), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 870,90 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,84 Prozent auf 365,30 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Symrise (-1,46 Prozent auf 92,98 EUR), SAP SE (-0,43 Prozent auf 210,75 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,07 Prozent auf 40,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,00 Prozent auf 58,64 EUR) und GEA (+ 0,07 Prozent auf 71,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 119 403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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