Index im Fokus 12.11.2025 09:29:07

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,79 Prozent fester bei 24 279,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,062 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 245,89 Zählern und damit 0,655 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 088,06 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 279,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 234,94 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 24 241,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 024,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, erreichte der DAX einen Wert von 19 033,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,25 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Zähler.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 4,99 Prozent auf 49,45 EUR), RWE (+ 3,98 Prozent auf 44,65 EUR), Commerzbank (+ 1,61 Prozent auf 34,08 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,60 Prozent auf 45,11 EUR) und Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 758,50 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-1,90 Prozent auf 90,45 EUR), Zalando (-1,35 Prozent auf 22,70 EUR), Symrise (-0,66 Prozent auf 71,98 EUR), EON SE (-0,59 Prozent auf 15,94 EUR) und Henkel vz (-0,30 Prozent auf 72,02 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 826 424 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 246,220 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 5,88 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen

08:23 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
22.10.25 Porsche Automobil Hold Warburg Research
01.10.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

adidas 162,90 0,22% adidas
BASF 43,71 0,41% BASF
Brenntag SE 49,56 5,13% Brenntag SE
Commerzbank 34,32 1,99% Commerzbank
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,02 1,08% DHL Group (ex Deutsche Post)
E.ON SE 15,97 -0,16% E.ON SE
Henkel KGaA Vz. 72,06 -0,30% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 34,27 1,11% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 37,06 1,87% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 761,50 1,70% Rheinmetall AG
RWE AG St. 44,74 4,56% RWE AG St.
SAP SE 219,60 0,16% SAP SE
Scout24 90,80 -1,30% Scout24
Symrise AG 72,28 -0,03% Symrise AG
Zalando 22,81 -0,91% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 269,57 0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

