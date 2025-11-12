Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Index im Fokus
|
12.11.2025 09:29:07
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,79 Prozent fester bei 24 279,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,062 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 245,89 Zählern und damit 0,655 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 088,06 Punkte).
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 279,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 234,94 Punkten.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 24 241,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 024,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, erreichte der DAX einen Wert von 19 033,64 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,25 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Zähler.
Tops und Flops im DAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 4,99 Prozent auf 49,45 EUR), RWE (+ 3,98 Prozent auf 44,65 EUR), Commerzbank (+ 1,61 Prozent auf 34,08 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,60 Prozent auf 45,11 EUR) und Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 758,50 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-1,90 Prozent auf 90,45 EUR), Zalando (-1,35 Prozent auf 22,70 EUR), Symrise (-0,66 Prozent auf 71,98 EUR), EON SE (-0,59 Prozent auf 15,94 EUR) und Henkel vz (-0,30 Prozent auf 72,02 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 826 424 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 246,220 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 5,88 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
07:05
|RWE schlägt Erwartungen dank Verkauf eines britischen Rechenzentrumsprojekts (dpa-AFX)
|
11.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen
|08:23
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|08:23
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|08:23
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|03.10.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|162,90
|0,22%
|BASF
|43,71
|0,41%
|Brenntag SE
|49,56
|5,13%
|Commerzbank
|34,32
|1,99%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|45,02
|1,08%
|E.ON SE
|15,97
|-0,16%
|Henkel KGaA Vz.
|72,06
|-0,30%
|Infineon AG
|34,27
|1,11%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,06
|1,87%
|Rheinmetall AG
|1 761,50
|1,70%
|RWE AG St.
|44,74
|4,56%
|SAP SE
|219,60
|0,16%
|Scout24
|90,80
|-1,30%
|Symrise AG
|72,28
|-0,03%
|Zalando
|22,81
|-0,91%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 269,57
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.