Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker

Anleger in Frankfurt schicken den DAX derzeit erneut ins Plus.

Am Mittwoch verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,53 Prozent auf 25 130,19 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,131 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,515 Prozent höher bei 25 127,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 998,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25 160,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 123,04 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,567 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25 297,13 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 23 180,53 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Stand von 22 844,50 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. 24 266,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,36 Prozent auf 1 649,50 EUR), Siemens (+ 2,29 Prozent auf 241,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 164,15 EUR), Porsche Automobil (+ 1,79 Prozent auf 36,40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,44 Prozent auf 197,75 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-5,39 Prozent auf 46,66 EUR), Brenntag SE (-4,80 Prozent auf 54,70 EUR), BASF (-1,62 Prozent auf 49,80 EUR), Merck (-0,75 Prozent auf 126,05 EUR) und adidas (-0,74 Prozent auf 155,30 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 752 958 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 191,693 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 6,06 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at