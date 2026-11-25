Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 25 041,26 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,098 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,264 Prozent auf 25 083,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25 017,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 000,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 091,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,538 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 25 181,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26 266,14 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 23 464,63 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,05 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3,24 Prozent auf 64,38 EUR), BMW (+ 2,29 Prozent auf 54,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,10 Prozent auf 38,15 EUR), Vonovia SE (+ 1,88 Prozent auf 17,39 EUR) und Daimler Truck (+ 1,82 Prozent auf 40,87 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,25 Prozent auf 42,75 EUR), Commerzbank (-0,82 Prozent auf 35,26 EUR), Scout24 (-0,78 Prozent auf 82,40 EUR), Siemens Energy (-0,70 Prozent auf 117,06 EUR) und Bayer (-0,65 Prozent auf 51,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 548 882 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210,377 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at