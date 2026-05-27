Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Für den LUS-DAX geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Am Mittwoch klettert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,55 Prozent auf 25 363,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 242,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 398,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 087,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 150,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.05.2025, den Stand von 24 296,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,25 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 6,23 Prozent auf 167,00 EUR), Continental (+ 4,49 Prozent auf 72,12 EUR), Daimler Truck (+ 4,32 Prozent auf 43,48 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,36 Prozent auf 187,40 EUR) und Symrise (+ 3,19 Prozent auf 82,10 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil RWE (-2,24 Prozent auf 55,74 EUR), EON SE (-1,80 Prozent auf 18,24 EUR), Deutsche Börse (-1,38 Prozent auf 250,30 EUR), Scout24 (-1,13 Prozent auf 70,25 EUR) und Fresenius SE (-1,01 Prozent auf 37,41 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 446 420 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 210,957 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at