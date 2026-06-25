Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Für den LUS-DAX geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Am Donnerstag klettert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,54 Prozent auf 24 910,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 734,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 925,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 399,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, lag der LUS-DAX noch bei 22 913,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Stand von 23 501,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,40 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 5,51 Prozent auf 83,94 EUR), adidas (+ 2,67 Prozent auf 180,70 EUR), EON SE (+ 2,47 Prozent auf 18,05 EUR), Vonovia SE (+ 2,36 Prozent auf 21,28 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,34 Prozent auf 77,80 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,68 Prozent auf 40,60 EUR), Rheinmetall (-2,40 Prozent auf 926,20 EUR), BASF (-1,34 Prozent auf 48,24 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 133,48 EUR) und Deutsche Telekom (-0,95 Prozent auf 26,19 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 264 673 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 207,526 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at