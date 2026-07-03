Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 25 778,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 822,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 604,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.06.2026, den Wert von 24 685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, stand der LUS-DAX bei 23 213,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.07.2025, den Stand von 23 909,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,93 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 822,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell EON SE (+ 4,06 Prozent auf 19,12 EUR), HOCHTIEF (+ 2,55 Prozent auf 499,40 EUR), Siemens (+ 2,51 Prozent auf 283,85 EUR), GEA (+ 2,43 Prozent auf 63,35 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,95 Prozent auf 381,10 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 093,20 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), Scout24 (-1,74 Prozent auf 73,20 EUR), Merck (-1,69 Prozent auf 145,00 EUR) und QIAGEN (-1,24 Prozent auf 34,55 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 148 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 208,441 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at