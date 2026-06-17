BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|LUS-DAX-Performance im Blick
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17.06.2026 17:58:54
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,83 Prozent stärker bei 24 962,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 972,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 764,50 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 23 830,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 711,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 295,00 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,61 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 5,18 Prozent auf 38,18 EUR), Bayer (+ 4,80 Prozent auf 37,74 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,06) Prozent auf 191,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 161,74 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,45 Prozent auf 30,94 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen BMW (-8,34 Prozent auf 62,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,36 Prozent auf 46,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,48 Prozent auf 86,54 EUR), Infineon (-2,80 Prozent auf 77,06 EUR) und Deutsche Telekom (-2,50 Prozent auf 26,96 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 9 781 170 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,078 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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