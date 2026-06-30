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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Kursentwicklung 30.06.2026 09:29:22

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,40 Prozent stärker bei 24 832,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 862,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 754,50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX wurde am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2026, mit 25 025,00 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, stand der LUS-DAX noch bei 22 422,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 935,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 164,32 EUR), Infineon (+ 2,58 Prozent auf 80,26 EUR), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 275,40 EUR), Vonovia SE (+ 1,51 Prozent auf 21,51 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,26 Prozent auf 169,25 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen adidas (-1,63 Prozent auf 177,95 EUR), Deutsche Telekom (-1,61 Prozent auf 24,42 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 135,24 EUR), Deutsche Börse (-0,46 Prozent auf 237,30 EUR) und Henkel vz (-0,38 Prozent auf 73,98 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 667 037 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,906 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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