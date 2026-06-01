QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Marktbericht
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01.06.2026 09:29:19
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 25 120,00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 150,50 Punkte, das Tagestief hingegen 25 030,00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 24 302,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 150,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 032,00 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,26 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 158,38 EUR), Infineon (+ 1,85 Prozent auf 82,61 EUR), RWE (+ 1,14 Prozent auf 55,18 EUR), Siemens Energy (+ 0,86 Prozent auf 164,64 EUR) und Commerzbank (+ 0,67 Prozent auf 37,31 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,47 Prozent auf 36,27 EUR), Heidelberg Materials (-1,52 Prozent auf 187,90 EUR), Bayer (-1,45 Prozent auf 36,00 EUR), Airbus SE (-1,28 Prozent auf 177,32 EUR) und QIAGEN (-1,28 Prozent auf 31,24 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 293 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 205,659 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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