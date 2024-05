Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Um 12:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent stärker bei 18 769,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 716,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 785,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17 716,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, notierte der LUS-DAX bei 17 070,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, bei 16 282,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,10 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,49 Prozent auf 525,00 EUR), Covestro (+ 1,24 Prozent auf 48,96 EUR), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 178,78 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,92 Prozent auf 230,80 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil BMW (-1,31 Prozent auf 94,76 EUR), Porsche (-1,26 Prozent auf 81,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,71 Prozent auf 119,55 EUR), Zalando (-0,66 Prozent auf 24,15 EUR) und Siemens Energy (-0,64 Prozent auf 24,84 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 339 178 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 206,622 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,97 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at