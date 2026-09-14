Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Der LUS-DAX bewegt sich derzeit kaum.

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,11 Prozent auf 25 457,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 545,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 339,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26 456,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 679,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 714,00 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 4,61 Prozent auf 185,44 EUR), Deutsche Börse (+ 2,90 Prozent auf 284,30 EUR), Bayer (+ 2,66 Prozent auf 49,45 EUR), Symrise (+ 2,64 Prozent auf 89,50 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,60 Prozent auf 39,44 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-8,55 Prozent auf 380,60 EUR), Siemens Energy (-8,03 Prozent auf 132,68 EUR), Infineon (-7,67 Prozent auf 54,07 EUR), MTU Aero Engines (-3,70 Prozent auf 331,00 EUR) und RWE (-3,28 Prozent auf 57,88 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 608 532 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,593 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at