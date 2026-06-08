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Kursentwicklung im Fokus 08.06.2026 15:59:17

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Der LUS-DAX verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,88 Prozent auf 24 690,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 730,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 334,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, lag der LUS-DAX bei 24 402,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der LUS-DAX bei 23 656,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 24 318,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,505 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,85 Prozent auf 78,73 EUR), Porsche Automobil (+ 1,34 Prozent auf 30,98 EUR), adidas (+ 1,18 Prozent auf 163,35 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 375,10 EUR) und Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 158,96 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen BASF (-3,61 Prozent auf 49,14 EUR), SAP SE (-2,25 Prozent auf 157,84 EUR), Brenntag SE (-2,22 Prozent auf 55,54 EUR), Zalando (-2,11 Prozent auf 24,12 EUR) und Vonovia SE (-1,96 Prozent auf 19,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 894 362 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 204,897 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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BASF 48,75 -3,84% BASF
Brenntag SE 55,06 -2,48% Brenntag SE
Infineon AG 78,80 5,89% Infineon AG
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Porsche Automobil Holding SE 30,83 0,88% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 158,72 -1,31% SAP SE
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