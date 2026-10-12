Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|LUS-DAX-Performance im Fokus
|
12.10.2026 12:26:45
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fester
Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent stärker bei 25 243,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 266,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 172,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der LUS-DAX bei 25 570,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 25 116,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 24 124,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 147,88 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR), Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 38,47 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 58,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,43 Prozent auf 40,77 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-1,24 Prozent auf 58,13 EUR), BASF (-1,04 Prozent auf 51,14 EUR), Brenntag SE (-0,52 Prozent auf 61,80 EUR), Daimler Truck (-0,44 Prozent auf 41,17 EUR) und Continental (-0,40 Prozent auf 68,86 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 179 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
09.10.26
|Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform (finanzen.at)
|
08.10.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Siemens Energy - 'Halten' (dpa-AFX)
|
08.10.26
|DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Halten (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|51,28
|-0,50%
|Brenntag SE
|61,90
|-0,32%
|Commerzbank
|38,52
|1,64%
|Continental AG
|68,90
|-0,09%
|Daimler Truck
|41,18
|-0,58%
|Deutsche Telekom AG
|24,71
|0,12%
|Hannover Rück
|267,80
|1,52%
|Henkel KGaA Vz.
|75,08
|0,81%
|Infineon AG
|57,96
|-1,75%
|QIAGEN N.V.
|40,85
|1,18%
|RWE AG St.
|58,72
|1,21%
|SAP SE
|194,00
|1,38%
|Siemens Energy AG
|147,62
|1,75%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,42
|0,15%
|Vonovia SE
|16,36
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 254,00
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.