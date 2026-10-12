Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fester

Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent stärker bei 25 243,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 266,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 172,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der LUS-DAX bei 25 570,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 25 116,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 24 124,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 147,88 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR), Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 38,47 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 58,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,43 Prozent auf 40,77 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-1,24 Prozent auf 58,13 EUR), BASF (-1,04 Prozent auf 51,14 EUR), Brenntag SE (-0,52 Prozent auf 61,80 EUR), Daimler Truck (-0,44 Prozent auf 41,17 EUR) und Continental (-0,40 Prozent auf 68,86 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 179 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at