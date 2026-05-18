Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX freundlich

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 2,51 Prozent höher bei 24 432,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 638,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 435,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 650,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der LUS-DAX 25 220,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Stand von 23 759,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,543 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,93 Prozent auf 1 164,00 EUR), Deutsche Börse (+ 3,81 Prozent auf 253,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,43 Prozent auf 28,63 EUR), Infineon (+ 2,82 Prozent auf 67,03 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,52 Prozent auf 484,90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-2,41 Prozent auf 70,80 EUR), Brenntag SE (-1,63 Prozent auf 60,40 EUR), Commerzbank (-0,93 Prozent auf 36,14 EUR), Bayer (-0,53 Prozent auf 37,51 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,50 Prozent auf 50,10 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 655 068 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 197,884 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at