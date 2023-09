Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:24 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,40 Prozent auf 15 544,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 454,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 562,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 22.08.2023, den Wert von 15 684,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, lag der LUS-DAX bei 15 987,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 22.09.2022, einen Stand von 12 594,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 10,59 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 3 051 620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 146,751 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at