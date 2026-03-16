Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Montagnachmittag

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,57 Prozent höher bei 23 636,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 23 702,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 334,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Wert von 24 830,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der LUS-DAX 24 118,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 089,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3,79 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 22 863,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 8,31 Prozent auf 32,05 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 148,95 EUR), Bayer (+ 3,39 Prozent auf 39,95 EUR), Vonovia SE (+ 3,17 Prozent auf 24,74 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,83 Prozent auf 165,55 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Beiersdorf (-2,50 Prozent auf 76,48 EUR), Zalando (-2,00 Prozent auf 23,07 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 32,73 EUR), BMW (-1,65 Prozent auf 79,96 EUR) und Scout24 (-1,54 Prozent auf 70,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 439 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 194,328 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at