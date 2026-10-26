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LUS-DAX-Performance im Blick 26.10.2026 17:58:40

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert schlussendlich

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert schlussendlich

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent fester bei 25 390,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 187,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 506,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25 547,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 25 068,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 24 204,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 3,92 Prozent auf 371,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,77 Prozent auf 123,16 EUR), Bayer (+ 3,59 Prozent auf 45,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,25 Prozent auf 327,00 EUR) und Infineon (+ 3,14 Prozent auf 50,20 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Symrise (-1,81 Prozent auf 100,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 24,98 EUR), Beiersdorf (-1,24 Prozent auf 83,08 EUR), Scout24 (-1,18 Prozent auf 83,95 EUR) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 212,25 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 630 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 242,056 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 82,56 -1,64% Beiersdorf AG
Deutsche Telekom AG 24,97 -1,27% Deutsche Telekom AG
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HOCHTIEF AG 368,80 3,95% HOCHTIEF AG
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Scout24 83,50 -0,71% Scout24
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