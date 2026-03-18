Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent stärker bei 23 842,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 23 924,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 804,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 220,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 126,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 359,00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,95 Prozent nach. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 3,63 Prozent auf 174,10 EUR), Deutsche Bank (+ 2,17 Prozent auf 26,43 EUR), Siemens Energy (+ 2,10 Prozent auf 153,00 EUR), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 223,15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,61 Prozent auf 45,38 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 32,92 EUR), Hannover Rück (-0,66 Prozent auf 272,00 EUR), Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 249,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,50 Prozent auf 40,07 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 551,00 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 424 017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 194,094 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at