Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Um 15:55 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent aufwärts auf 25 060,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 116,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 851,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 520,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 23 881,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 24 620,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,01 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,34 Prozent auf 73,35 EUR), HOCHTIEF (+ 3,25 Prozent auf 469,80 EUR), Siemens Energy (+ 3,07 Prozent auf 156,56 EUR), Siemens (+ 2,49 Prozent auf 272,15 EUR) und QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 33,83 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-4,16 Prozent auf 1 014,80 EUR), Deutsche Telekom (-1,76 Prozent auf 25,09 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 135,66 EUR), Deutsche Börse (-1,65 Prozent auf 251,10 EUR) und Beiersdorf (-1,14 Prozent auf 76,24 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 405 399 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 205,506 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at