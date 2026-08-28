Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen

Der LUS-DAX notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Um 12:24 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,55 Prozent auf 26 513,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 546,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 420,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 28.07.2026, mit 25 517,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 117,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 24 050,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,93 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 2,49 Prozent auf 59,20 EUR), Brenntag SE (+ 1,92 Prozent auf 61,66 EUR), BMW (+ 1,90 Prozent auf 61,08 EUR), Infineon (+ 1,71 Prozent auf 58,15 EUR) und Continental (+ 1,59 Prozent auf 70,18 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-1,38 Prozent auf 37,23 EUR), SAP SE (-0,86 Prozent auf 188,24 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,60 Prozent auf 39,89 EUR), Scout24 (-0,55 Prozent auf 80,80 EUR) und Zalando (-0,33 Prozent auf 23,92 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 009 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 219,608 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at