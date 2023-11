Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags in Grün

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,51 Prozent auf 15 811,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 15 836,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 745,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 266,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 724,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 16.11.2022, einen Wert von 14 254,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 12,49 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 246,00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens (+ 4,84 Prozent auf 145,62 EUR), EON SE (+ 1,91 Prozent auf 11,50 EUR), RWE (+ 0,97 Prozent auf 38,39 EUR), Infineon (+ 0,57 Prozent auf 33,76 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,46 Prozent auf 40,58 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-2,87 Prozent auf 10,83 EUR), Zalando (-2,15 Prozent auf 23,61 EUR), Sartorius vz (-2,01 Prozent auf 267,50 EUR), BASF (-1,96 Prozent auf 44,16 EUR) und Bayer (-1,17 Prozent auf 40,61 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 068 200 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 159,383 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 8,85 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

