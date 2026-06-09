Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Zuschlägen

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag gewinnt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,85 Prozent auf 24 777,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 820,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 533,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 402,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Stand von 23 785,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 09.06.2025, mit 24 150,00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,861 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 6,55 Prozent auf 80,74 EUR), Deutsche Bank (+ 2,71 Prozent auf 28,05 EUR), Commerzbank (+ 2,69 Prozent auf 37,38 EUR), Infineon (+ 2,59 Prozent auf 80,27 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,20 Prozent auf 176,55 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-2,18 Prozent auf 154,66 EUR), BASF (-1,11 Prozent auf 48,31 EUR), QIAGEN (-0,61 Prozent auf 31,55 EUR), Scout24 (-0,60 Prozent auf 74,65 EUR) und EON SE (-0,58 Prozent auf 18,06 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 027 972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 204,897 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at