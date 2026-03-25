Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,55 Prozent höher bei 22 996,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 23 082,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 800,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 25 219,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 323,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Stand von 23 163,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 6,39 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,92 Prozent auf 158,95 EUR), Infineon (+ 4,50 Prozent auf 40,04 EUR), Deutsche Bank (+ 3,28 Prozent auf 25,81 EUR), Vonovia SE (+ 3,05 Prozent auf 21,60 EUR) und RWE (+ 2,86 Prozent auf 56,76 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-0,55 Prozent auf 32,26 EUR), Deutsche Börse (-0,29 Prozent auf 240,80 EUR), SAP SE (+ 0,11 Prozent auf 147,78 EUR), Brenntag SE (+ 0,25 Prozent auf 55,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,36 Prozent auf 44,98 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 347 933 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 172,354 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at